Начало прямой видеотрансляции 16-го этапа велогонки «Вуэльта Испании» — 2026

8 сентября в 15:50 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция 16-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2026. Этап начнётся в Кортегане, а завершится в Ла-Рабиде. Протяжённость маршрута составит 181,1 км.

Программа «Вуэльты Испании» 2026 года включает 21 этап. Велогонка проходит с 22 августа по 13 сентября. Общая протяжённость маршрута составляет около 3,275 км.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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