Ваут ван Арт выиграл 15-й этап «Вуэльты Испании», Алессандро Ромеле — второй
Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Visma | Lease a Bike) стал победителем 15-го этапа многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию 189,7 км он преодолел за 2:35.00.
Вторым стал представитель Италии Алессандро Ромеле, тройку призёров замкнул ещё один бельгиец, Тибо Нис.
Велоспорт. «Вуэльта Испании». Результаты 15-го этапа:
- Ваут ван Арт (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike) – 2:35.00.
- Алессандро Ромеле (Италия, XDS Astana) – то же время.
- Тибо Нис (Бельгия, Lidl – Trek).
- Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Alpecin – Premier Tech).
- Андреас Лекнессунд (Норвегия, Uno-X Mobility).
- Алессандро Кови (Италия, Jayco AlUla) +0,58.
- Бастьен Троншон (Франция, Groupama – FDJ United).
- Хенок Мулубырхан (Эритрея, XDS Astana).
- Иву Оливейра (Португалия, Tudor Pro Cycling).
- Стефан Кюнг (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG).
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