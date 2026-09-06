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Ваут ван Арт выиграл 15-й этап «Вуэльты Испании», Алессандро Ромеле — второй

Ваут ван Арт выиграл 15-й этап «Вуэльты Испании», Алессандро Ромеле — второй
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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Visma | Lease a Bike) стал победителем 15-го этапа многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию 189,7 км он преодолел за 2:35.00.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 15
Пальма-дель-Рио — Кордова (189.7 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 13:46 МСК
Окончено
1
Ваут ван Арт
Team Visma | Lease a Bike
2:35:00
2
Алессандро Ромеле
XDS Astana Team
2:35:00
3
Тибо Нис
Lidl-Trek
2:35:00

Вторым стал представитель Италии Алессандро Ромеле, тройку призёров замкнул ещё один бельгиец, Тибо Нис.

Велоспорт. «Вуэльта Испании». Результаты 15-го этапа:

  1. Ваут ван Арт (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike) – 2:35.00.
  2. Алессандро Ромеле (Италия, XDS Astana) – то же время.
  3. Тибо Нис (Бельгия, Lidl – Trek).
  4. Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Alpecin – Premier Tech).
  5. Андреас Лекнессунд (Норвегия, Uno-X Mobility).
  6. Алессандро Кови (Италия, Jayco AlUla) +0,58.
  7. Бастьен Троншон (Франция, Groupama – FDJ United).
  8. Хенок Мулубырхан (Эритрея, XDS Astana).
  9. Иву Оливейра (Португалия, Tudor Pro Cycling).
  10. Стефан Кюнг (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG).
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