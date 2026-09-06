Ваут ван Арт выиграл 15-й этап «Вуэльты Испании», Алессандро Ромеле — второй

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Visma | Lease a Bike) стал победителем 15-го этапа многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию 189,7 км он преодолел за 2:35.00.

Вторым стал представитель Италии Алессандро Ромеле, тройку призёров замкнул ещё один бельгиец, Тибо Нис.

Велоспорт. «Вуэльта Испании». Результаты 15-го этапа: