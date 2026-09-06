Мужская сборная России уступила Испании в финале чемпионата мира по водному поло 4х4

Сегодня, 6 сентября, мужская сборная России стала серебряным призёром чемпионата мира по водному поло в формате 4х4, который проходил в Дубровнике (Хорватия). В решающем матче она уступила команде Испании. После четырёх сетов счёт был 2:2. В серии пенальти команда Испании оказалась сильнее — 3:1.

В матче за третье место сборная Хорватии победила команду Сербии со счетом 3:0 по сетам.

Ранее женская сборная России стала бронзовым призером соревнования. В матче за третье место она обыграла сборную Австралии со счётом 3:0 по сетам (4:3, 5:1, 6:3).

Турнир в Дубровнике — первые всемирные соревнования по водному поло в формате 4×4. Россияне выступают на чемпионате мира с флагом и гимном.