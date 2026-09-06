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Пляжный ФК «Саратов» впервые выиграл чемпионат России

Пляжный ФК «Саратов» впервые выиграл чемпионат России
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Пляжный футбольный клуб «Саратов» выиграл чемпионат России, который проходил на «РЖД-Арене» в Москве. В решающем матче он обыграл сборную Санкт-Петербурга. Основное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти игроки «Саратова» оказались точнее — 4:1.

Бронзовым призёром соревнований стал петербургский «Кристалл». В матче за третье место он обыграл московский «Локомотив» (3:3, 4:3 в серии пенальти).

«Саратов» стал победителем чемпионата России впервые. Ранее лучшим результатом команды было третье место (2023, 2024). Рекордсменом по количеству титулов является петербургский «Кристалл» (10), побеждавший в пяти последних розыгрышах.

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