Россияне выиграли медальный зачёт юниорского ЧМ по плаванию на открытой воде

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по плаванию на открытой воде, который прошёл в Санта-Фе (Аргентина). На счету российских спортсменов четыре золотые и три серебряные медали.

Вторыми стали представители Венгрии (три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали), третье — команда США (одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали).

В смешанной эстафете россияне завоевали золото, показав результат 1:01.45,90. В состав команды вошли: Анастасия Синякова, Кира Гусева, Александр Филипец и Алан Носов. Ксения Мишарина взяла серебро в спринте на выбывание и золото на дистанции 7,5 км. На дистанции 5 км победили Алан Носов и Кира Гусева, а второе место заняла Анастасия Синякова. Ещё одно серебро у Полины Козякиной на дистанции 10 км.

Чемпионат мира среди спортсменов в возрасте от 14 до 19 лет завершился в воскресенье. Россияне выступали на соревнованиях с национальными флагом и гимном.