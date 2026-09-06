15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россияне выиграли медальный зачёт юниорского ЧМ по плаванию на открытой воде

Россияне выиграли медальный зачёт юниорского ЧМ по плаванию на открытой воде
Комментарии

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по плаванию на открытой воде, который прошёл в Санта-Фе (Аргентина). На счету российских спортсменов четыре золотые и три серебряные медали.

Вторыми стали представители Венгрии (три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали), третье — команда США (одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали).

В смешанной эстафете россияне завоевали золото, показав результат 1:01.45,90. В состав команды вошли: Анастасия Синякова, Кира Гусева, Александр Филипец и Алан Носов. Ксения Мишарина взяла серебро в спринте на выбывание и золото на дистанции 7,5 км. На дистанции 5 км победили Алан Носов и Кира Гусева, а второе место заняла Анастасия Синякова. Ещё одно серебро у Полины Козякиной на дистанции 10 км.

Чемпионат мира среди спортсменов в возрасте от 14 до 19 лет завершился в воскресенье. Россияне выступали на соревнованиях с национальными флагом и гимном.

Материалы по теме
Мужская сборная России уступила Испании в финале чемпионата мира по водному поло 4х4
Комментарии