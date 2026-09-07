«Динамо» впервые в новейшей истории выиграло регулярный чемпионат России по регби

Московское «Динамо» досрочно стало победителем регулярного чемпионата России по регби. В матче 13-го тура подопечные Юрия Кушнарёва обыграли «Красный Яр» со счётом 26:19, тем самым обеспечив себе первую строчку в таблице по итогам регулярки.

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 50 очков и стало недосягаемо для преследователей. Идущий вторым «Енисей-СТМ» имеет матч в запасе, но отстаёт на восемь очков. Таким образом, москвичи гарантировали себе первое место в регулярном чемпионате и право домашнего поля в финале плей-офф в случае выхода в него.

«Динамо» — один из старейших клубов России, основанный в 1936 году. Клуб пережил несколько расформирований: в 1949-м, затем в 1973-м. В 2004 году клуб был возрождён на любительском уровне и только в 2021 году вернулся в элитный дивизион. Лучшим результатом в новой эпохе было серебро чемпионата России, завоёванное в сезоне 2025 года. Москвичи уступили казанской «Стреле-Ак Барс» в финале — 30:32.

Напомним, в этом сезоне «Динамо» также выиграло Суперкубок России и вышло в финал Кубка России, где 27 сентября на «ВТБ Арене» встретится с «Енисеем-СТМ».