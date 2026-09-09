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Вуэльта Испании — 2026: прямая трансляция 17-го этапа велогонки начнется в 15:50 9 сентября

Начало прямой видеотрансляции 17-го этапа велогонки «Вуэльта Испании» — 2026
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9 сентября в 15:50 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция 17-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2026. Этап начнётся в Дос-Эрманасе, а завершится в Севилье. Протяжённость маршрута составит 185 км.

Смотрите велогонку здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Программа «Вуэльты Испании» 2026 года включает 21 этап. Велогонка проходит с 22 августа по 13 сентября. Общая протяжённость маршрута составляет около 3,275 км.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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