На Когалымском полумарафоне установлен рекорд РФ по числу национальностей в одном забеге

В воскресенье, 6 сентября, в Когалыме ХМАО-Югра состоялся V Международный Когалымский полумарафон, а также чемпионат России по бегу на 15 км по шоссе с участием беговой элиты России и зарубежья.

Впервые в рамках соревнований состоялся этнозабег с участием представителей 44 национальностей страны. Достижение внесено в реестр рекордов России в номинации «Наибольшее количество национальностей жителей страны, принявших участие в забеге». Международный Когалымский полумарафон объединил более 2000 спортсменов.

Фото: Оргкомитет Международгого Когалымского полумарафона

Программа мероприятия включала полумарафон на 21,1 км, чемпионат России по бегу по шоссе на 15 км, корпоративную и студенческую эстафеты, фан-забег, детские старты и этнозабег.

Чемпионами России на дистанции 15 км стали Сергей Шаров и Светлана Аплачкина. Шаров показал результат 44.4, Аплачкина преодолела дистанцию за 48.31. Победителями полумарафона на 21,1 км стали Владимир Березин (1:10.10) и Мария Лобанова (1:25.45).

Фото: Оргкомитет Международгого Когалымского полумарафона

Почётными гостями полумарафона стали олимпийский чемпион по бегу на 800 м Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетёсова и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.