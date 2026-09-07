Гандбольная СЕХА-лига не будет проводиться в сезоне-2026/2027

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплёв заявил, что что в сезоне-2026/2027 гандбольная СЕХА-лига проводиться не будет.

«Вы понимаете, жизнь есть жизнь. Вы видите, какие политические и военные события происходят вокруг нашей страны. Поэтому, к сожалению, вот так получилось. Будем организовывать новые турниры и на территории Беларуси, и на территории России. Будем приглашать сильные команды из других стран», — сказал Коноплёв в интервью телеканалу «Беларусь 5»…

СЕХА-лига (South East Handball Association League) — региональный гандбольный турнир, созданный в 2011 году по инициативе шести национальных федераций Юго-Восточной Европы. Идея заключалась в том, чтобы объединить сильнейшие клубы региона и стереть национальные границы в гандболе. Позже география лиги расширилась за счёт клубов из Венгрии, Беларуси и России. После 2022 года, когда европейские федерации отстранили российские и белорусские команды от международных турниров, для них был создан отдельный «Дивизион Восток», в котором выступают по четыре лучшие команды чемпионатов России и Республики Беларусь.

Напомним, действующим победителем СЕХА-лиги является БГК «Мешков Брест», который в финале обыграл «Зенит» со счётом 24:22.