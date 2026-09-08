За неделю четыре международные федерации сняли ограничения с российских спортсменов

За последнюю неделю сразу четыре федерации объявили о снятии ограничений с российского спорта. О двух новостях в рамках Восточного экономического форума сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярёв.

1 сентября стало известно, что ФИБА приняла решение снять ограничения для всех российских и белорусских игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3×3.

На следующий день Федерация конного спорта с 5 октября 2026 года разрешила российским спортсменам выступать под флагом и гимном, а также проводить международные старты в России. Хоккей на траве идёт по той же схеме: флаг и гимн уже разрешены.

Кроме того, стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила россиян к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Однако организация подвергнет специальной проверке спортсменов, которым ранее отказали в нейтральном статусе.

«Да ничего нового, эти декларации и раньше были в других видах спорта, – отметил Дегтярёв. – Внимательно посмотрим, чтобы там не было никакой, скажем так, отсебятины, связанной со спецоперацией, с осуждением СВО… Если там нет ничего нарушающего нашу Конституцию и законы, то в принципе это допустимо».

Министр напомнил, что даже сама идея дополнительных проверок противоречит решению МОК, который отменил все процедуры нейтральности: «Это уже огромный шаг вперёд, возможность выступать, конкурировать, показывать, что это безопасно… А мы, выступая на международных стартах, доказывали, что это безопасно, что нас встречают трибуны, нам аплодируют. Никакой аллергии нет. Шаг за шагом».

С федерациями, сохраняющими санкции, диалог переходит в суд. 31 августа ФХР подала иск в CAS против решения IIHF о недопуске российских сборных на сезон-2026/2027. Заседание пройдёт в конце октября, вердикт будет обязательным для международной федерации. Министр спорта Дегтярёв уверен в успехе: ранее CAS уже признавал дискриминационный характер подобных ограничений (например, по лыжникам).

Продолжается судебная тяжба и с Международным союзом биатлонистов – заседание уже состоялось, решение пока не оглашено. По словам министра, «шансы там высокие на восстановление». «Судимся. Там идёт сейчас судебное разбирательство… Тема допинга в лёгкой атлетике закрыта. И мы имеем сейчас абсолютно закрытые все дела по лёгкой атлетике в антидопинговом досье. Поэтому сейчас только осталось политически открыть ворота».

Ранее через процедуру получения нейтрального статуса, разрешения флага и гимна у юниоров, а затем у взрослых прошли российские гимнасты и представители водных видов спорта.