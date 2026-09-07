В Москве состоялось открытие финала ХXI Летних спортивных игр «Роснефти»

В концертном зале «Измайлово» состоялось торжественное открытие финала XXI Летних спортивных игр «Роснефти», приуроченное ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В соревнованиях, которые продлятся до 12 сентября, примут участие 20 лучших команд дочерних обществ Компании со всей страны.

В рамках финальных состязаний участники на протяжении пяти дней должны выявить сильнейших в 19 командных и индивидуальных дисциплинах. В соревновательную программу вошли мини-футбол, волейбол, баскетбол, силовое двоеборье, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, толкание ядра, бег, бильярд, пулевая стрельба, перетягивание каната, дартс и плавание.

Во время торжественной церемонии открытия с приветственным словом к нефтяника обратился главный тренер ПХК ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Игорь Никитин. Также с лучшими номерами для спортсменов выступили участники корпоративного фестиваля «Роснефти» «Энергия талантов».

Поддержка любительского и массового спорта является одним из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно организует Летние и Зимние спортивные игры – самые массовые корпоративные соревнования, в которых участвуют тысячи сотрудников. За выход в финал Летних игр поборолись почти 2500 спортсменов из 60 команд дочерних обществ «Роснефти».