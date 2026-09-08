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Садулаев проведёт отборочную схватку с Курбановым за право выступить на ЧМ

Садулаев проведёт отборочную схватку с Курбановым за право выступить на ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев встретится с чемпионом России Магомедом Курбановым в поединке, который определит обладателя путёвки на чемпионат мира.

«Для меня это очередной этап подготовки к отбору на чемпионат мира. В скором времени мне предстоит схватка с чемпионом России Магомедом Курбановым», — приводит слова Садулаева ТАСС.

Из-за травмы колена, полученной в июле на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси, Садулаев не смог выступить на чемпионате России и, соответственно, пройти отбор на мировое первенство через национальный турнир. 5 сентября борец вернулся на ковёр после повреждения: в Мытищах на турнире RAF он победил американца Зака Браунагеля со счётом 8:6.

Чемпионат мира по вольной борьбе состоится в Астане с 24 октября по 1 ноября.

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