Гандболистка сборной России рассказала, как стала сурдопереводчиком на концерте Басты

Член сурдлимпийской сборной России по гандболу Мария Румянцева поделилась, как стала сурдопереводчицей на концерте Басты в «Лужниках».

– Мария, как вы оказались на этом концерте? Кто вас позвал?

– Всё началось благодаря социальным сетям. Я пою песни на русском жестовом языке (РЖЯ) и выкладываю рилсы. Команда Басты увидела мои видео и сама вышла со мной на связь примерно за месяц до концерта.

Почему выбрали именно меня, наверное, правильнее спросить у команды Басты. Думаю, им просто понравилось то, как я передаю песни на РЖЯ. Я же профессиональная глухая актриса, окончила РГСАИ, много лет работаю на сцене и давно занимаюсь жестовыми песнями.

– Какой была ваша первая реакция на предложение?

– Серьёзно?! Баста?! «Лужники»?! Вот такая (улыбается). Но долго осознавать происходящее было некогда, потому что впереди была большая работа. На подготовку у меня был месяц, и весь этот месяц я репетировала.