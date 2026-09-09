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Гандболистка сборной России рассказала, как стала сурдопереводчиком на концерте Басты

Гандболистка сборной России рассказала, как стала сурдопереводчиком на концерте Басты
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Член сурдлимпийской сборной России по гандболу Мария Румянцева поделилась, как стала сурдопереводчицей на концерте Басты в «Лужниках».

– Мария, как вы оказались на этом концерте? Кто вас позвал?
– Всё началось благодаря социальным сетям. Я пою песни на русском жестовом языке (РЖЯ) и выкладываю рилсы. Команда Басты увидела мои видео и сама вышла со мной на связь примерно за месяц до концерта.
Почему выбрали именно меня, наверное, правильнее спросить у команды Басты. Думаю, им просто понравилось то, как я передаю песни на РЖЯ. Я же профессиональная глухая актриса, окончила РГСАИ, много лет работаю на сцене и давно занимаюсь жестовыми песнями.

– Какой была ваша первая реакция на предложение?
– Серьёзно?! Баста?! «Лужники»?! Вот такая (улыбается). Но долго осознавать происходящее было некогда, потому что впереди была большая работа. На подготовку у меня был месяц, и весь этот месяц я репетировала.

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