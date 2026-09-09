«Я просто проживала песню». Гандболистка Румянцева — о популярности после концерта Басты

Член сурдлимпийской сборной России по гандболу Мария Румянцева рассказала об увеличении популярности после выступления в качестве сурдопереводчицы на концерте Басты в «Лужниках».

– Удалось ли пообщаться с Бастой до или после выступления? Были ли у вас какие-то совместные репетиции?

– Вот здесь самое интересное: до концерта мы с Бастой вообще не виделись. Совместных репетиций у нас тоже не было. У меня был саундчек с музыкантами, мы всё отработали, но без Василия Михайловича.

Получается, что наша первая встреча с ним произошла прямо на сцене в «Лужниках». Он подошёл ко мне во время исполнения песни, мы обнялись. Вот так и познакомились – сразу на сцене перед 70 тысячами человек. Довольно скромное место для первой встречи (улыбается).

– Вы были на сцене весь концерт или только во время «Моей игры»?

– У меня было два выхода во время вечера. Я открывала концерт вместе с молодыми исполнителями песней «Музыкант», а потом снова вышла уже почти в самом финале. «Моя игра» была предпоследней песней концерта. В тот момент я не думала о том, завирусится это или нет. Я просто проживала песню на сцене. А уже потом увидела, как этот фрагмент начал разлетаться по социальным сетям. И мне особенно приятно, что люди обсуждали не только самого Басту и концерт. Они начали говорить и о жестовом языке.