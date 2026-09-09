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Колобкова утвердили кандидатом на пост вице-президента ФИДЕ

Колобкова утвердили кандидатом на пост вице-президента ФИДЕ
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Бывший министр спорта России Павел Колобков был выдвинут в качестве кандидата на пост вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Колобкова утвердили кандидатом на пост вице-президента организации», — говорится в сообщении.

Выборы на руководящие посты ФИДЕ пройдут на генассамблее организации 26-27 сентября в Самарканде. Колобкову 56 лет, он занимал пост министра спорта РФ с октября 2016 года по январь 2020 года. Павел является победителем Олимпийских игр 2000 года в фехтовании на шпагах, двукратным серебряным и трёхкратным бронзовым призёром Олимпиад, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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