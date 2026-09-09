Мэтью Бреннан выиграл 17-й этап «Вуэльты Испании»

Британский велогонщик Мэтью Бреннан стал победителем 17-го этапа многодневной гонки «Вуэльта Испании» — 2026. Спортсмен преодолел дистанцию 185 км за 4 часа 7 минут 15 секунд. Спортсмены на этом этапе передвигались из Дос-Эрманас в Севилью.

Второй результат показал бельгиец Йорди Меус, завершивший гонку с таким же временем. Датчанин Магнус Корт Нильсен замкнул тройку лучших, финишировавший, как и лидеры, за 4 часа 7 минут 15 секунд.

Испанец Энрик Мас возглавляет общий зачёт многодневки со временем 60:09.44. Программа «Вуэльты Испании» 2026 года включает 21 этап. Велогонка проходит с 22 августа по 13 сентября. Общая протяжённость маршрута составляет около 3,275 км.