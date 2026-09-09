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Мэтью Бреннан выиграл 17-й этап «Вуэльты Испании»

Мэтью Бреннан выиграл 17-й этап «Вуэльты Испании»
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Британский велогонщик Мэтью Бреннан стал победителем 17-го этапа многодневной гонки «Вуэльта Испании» — 2026. Спортсмен преодолел дистанцию 185 км за 4 часа 7 минут 15 секунд. Спортсмены на этом этапе передвигались из Дос-Эрманас в Севилью.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 17
Дос-Эрманас — Севилья (185 км)
09 сентября 2026, среда. 14:24 МСК
Окончено
1
Мэтью Бреннан
Team Visma | Lease a Bike
4:07:15
2
Йорди Меус
Red Bull–Bora–Hansgrohe
4:07:15
3
Магнус Корт Нильсен
Uno-X Mobility
4:07:15

Второй результат показал бельгиец Йорди Меус, завершивший гонку с таким же временем. Датчанин Магнус Корт Нильсен замкнул тройку лучших, финишировавший, как и лидеры, за 4 часа 7 минут 15 секунд.

Испанец Энрик Мас возглавляет общий зачёт многодневки со временем 60:09.44. Программа «Вуэльты Испании» 2026 года включает 21 этап. Велогонка проходит с 22 августа по 13 сентября. Общая протяжённость маршрута составляет около 3,275 км.

Календарь «Вуэльты Испании» — 2026
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