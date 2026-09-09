Ноа Лайлз досрочно завершил сезон из-за травмы

Американский легкоатлет, олимпийский чемпион Ноа Лайлз завершил текущий сезон из-за травмы. Получив растяжение, 29-летний Лайлз сошёл с дистанции в финале мужского забега на 200 м на чемпионате США по лёгкой атлетике. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

Во время реабилитации у американца обострились проблемы со здоровьем. Теперь он пропустит Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 11 по 13 сентября.

За свою карьеру Ноа Лайлз неоднократно становился чемпионом мира в забеге на 200 м, а также в эстафете 4x100 м. На Олимпийских играх 2024 года в Париже американец взял золото в забеге на 100 м. Он преодолел дистанцию за 9,79 секунды.