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Призёр ОИ Филиппов показал, как на его сборы в Красной Поляне пришёл медведь

Призёр ОИ Филиппов показал, как на его сборы в Красной Поляне пришёл медведь
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Серебряный призёр Олимпиады 2026 года российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился видео, как на его сборах в Красной Поляне появился медведь.

«Заехали на тренировочный сбор в Красную Поляну («Лаура 1389», недалеко от Сочи), а тут уже третий день подряд вечерами встречаем мохнатых сочинских мишек.

P. S. Если вы увидели медведя, то лучше не подкармливайте его и не контактируйте с ним, особенно когда он ест», — написал Филиппов в телеграм-канале.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль. Россияне принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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