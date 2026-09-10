Лала Крамаренко — о своём состоянии здоровья: абсолютно здоровый человек для жизни

Чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко рассказала о своём состоянии здоровья, отметив, что её практически не беспокоит ранее травмированное колено.

– Как твоё здоровье сейчас?

– Здоровье отлично, всё хорошо, слава богу.

– Как колено?

– Колено нормально, учитывая, что я уже так много не тренируюсь. Абсолютно здоровый человек для жизни. Конечно, бывают моменты, когда на погоду реагирует, когда репетиции проводим, но уже не в таком объёме.

– Многие девочки завершают карьеру в 14-15 лет из-за травм, из-за болезней. По твоему опыту, как сделать, чтобы гимнастка дольше радовала своих зрителей и продлила свою карьеру на долгие годы?

— Думаю, в первую очередь это, конечно же, восстановление. Оно должно быть всегда. И самое главное – ловить любую травму на первых этапах, чтобы не запускать, как я запустила с коленом. Это длилось очень долго. Мы как-то лечили, восстанавливали, потом всё равно это по кругу возвращалось. Конечно, хотелось бы детям сказать, чтобы они следили за питанием. Также физиопроцедуры, массажи, баня – это всё должно присутствовать в их распорядке дня, – сказала Крамаренко в подкасте Микаэла Мовсесяна.