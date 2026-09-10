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Штефан Кюнг стал победителем 18-го этапа «Вуэльты Испании»

Штефан Кюнг стал победителем 18-го этапа «Вуэльты Испании»
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Швейцарский велогонщик Штефан Кюнг стал победителем 18-го этапа многодневной гонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 32,1 км за 35 минут 22 секунды в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Спортсмены передвигались из Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в Херес-де-ла-Фронтера.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 18
Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария — Херес-де-ла-Фронтера (32 км)
10 сентября 2026, четверг. 15:06 МСК
Окончено
1
Штефан Кюнг
Tudor Pro Cycling Team
35:22
2
Каллум Торнли
Red Bull–Bora–Hansgrohe
+0:03
3
Жоау Алмейда
UAE Team Emirates-XRG
+0:09

Второй результат показал британец Каллум Торнли с отставанием от лидера на 0,03 секунды. Тройку лучших замкнул Жоау Алмейда (Португалия) – он отстал от победителя на 0,09 секунды.

Испанец Энрик Мас возглавляет общий зачёт многодневки со временем 60:45.58. Программа «Вуэльты Испании» 2026 года включает 21 этап. Велогонка проходит с 22 августа по 13 сентября. Общая протяжённость маршрута составляет около 3,275 км.

Календарь «Вуэльты Испании»
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