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Григорий Иванов прокомментировал своё переизбрание на пост президента футзальной Суперлиги

Григорий Иванов прокомментировал своё переизбрание на пост президента футзальной Суперлиги
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Президент Суперлиги Григорий Иванов прокомментировал победу на выборах на пост президента футзальной Суперлиги, а также вспомнил о достижениях во время своего первого срока.

— Как можете прокомментировать собственную победу, насколько напряжённой была борьба на выборах?

— Как Вы знаете, я давно в футболе и занимал и занимаю разные выборные должности, имею богатый опыт участия в выборах. И должен заметить, что выборы в Суперлиге были самим демократичными, в точном соответствии с нормами, которые принял РФС и сами клубы. В Суперлиге всего 12 клубов и было 3 кандидата, в том числе и я, при этом, мне ещё пришлось отчитываться за прошлый выборный период. По сути на мне была двойная ответственность. Безусловно, было обсуждение, были представлены разные взгляды, я бы даже сказал, что были дебаты, клубы задавали вопросы, каждый кандидат пояснял своё виденье, но, в конечном итоге, что лично для меня очень важно — всё решали сами клубы, самым что ни на есть демократичным путем — тайным голосованием.

— Если вернуться назад, какие достижения Суперлиги за Ваш первый срок считаете самыми важными?

— Знаете, мы регулярно публикуем наши отчётные материалы на своих ресурсах, нам нечего скрывать и каждый может с ними ознакомиться. Но, на мой взгляд, самое важное достижение — это внятность в принятии решений. Все, что делается в Суперлиге, принимается самими клубами. Стала прозрачна финансовая политика организации, каждый руководитель клуба знает, на что именно лига тратит деньги, при этом, реально лиге удалось зарабатывать для клубов деньги и ощутимо понизить взносы. Есть и новеллы в организации проведения матчей, некоторые из которых берут на вооружение другие страны. Матчи стали показывать все, причем на федеральном канале не от случая к случаю, а регулярно, не менее двадцати в сезон. Такого раньше не было, — приводит слова Иванова официальный сайт Суперлиги.

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