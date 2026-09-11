Григорий Иванов высказался о посещаемости матчей футзальной Суперлиги

Президент Суперлиги Григорий Иванов рассказал о своём отношении к посещаемости матчей футзальной Суперлиги.

— Насколько довольны представленностью футзала в медиа и посещаемостью матчей?

— Это вопрос относительный. По сравнению с тем, откуда мы стартовали, — конечно, доволен. По сравнению с тем, что уже имеем сейчас, — хотелось бы больше. Но, опять же, отдаю себе отчёт в том, что есть такие обстоятельства, которые преодолевать с каждым новым годом будет сложнее. Например, в прошлом сезоне мы достигли целевого показателя средней посещаемости — более 1000 человек. Отличная цифра, тем более что она средняя. Но в то же время конструктивная вместимость наших залов такая, что сильно прибавить в этом показателе будет сложно, при этом и в Тюмени, и в Сыктывкаре, и в Иркутске, в Норильске практически всегда аншлаги. Что касается медийной части, тут просто: каждый проект требует определённых затрат, довольно ощутимых, мало же кто знает, что практически весь футзальный неблогерский контент, который генерируется на телеканалах и в интернете, финансируется также клубами Суперлиги, и в этой части мы точечно подходим к выбору, иногда отказываясь от программ, такие наши экономические реалии, — приводит слова Иванова официальный сайт Суперлиги.