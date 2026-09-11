Григорий Иванов рассказал о своих ожиданиях от нового сезона футзальной Суперлиги

Президент Суперлиги Григорий Иванов поделился своими ожиданиями от нового сезона.

— Только что стартовал новый сезон БЕТСИТИ Суперлиги. Чего Вы от него ждёте?

— Конечно, я жду, чтобы он был ярким, конкурентным и запоминающимся для зрителей своими матчами. Уже в прошлом сезоне наглядно было показано, что абсолютно каждый клуб может обыграть каждый. И клубы реагируют на эти реалии, поэтому в новом сезоне чуть изменилась схема отбора команд в стадию плей-офф. Чуть ранее ввели серию послематчевых пенальти — увеличилась плотность в турнирной таблице, опять же, зрителям нравится, сам испытал немало эмоций в подобных случаях. Мы стараемся быть гибче, современнее, чтобы зритель не терял к Суперлиге интерес, ведь все мы играем именно для зрителя. И, судя по посещаемости, этот избитый постулат откликается реально заполняемыми трибунами. В этом сезоне ожидаю, как и прежде, видеть в глазах болельщиков блеск, эмоции и переживания за свои клубы, — приводит слова Иванова официальный сайт Суперлиги.