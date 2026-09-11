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«Роснефть» провела турнир по русской лапте в Оренбуржье

«Роснефть» провела турнир по русской лапте в Оренбуржье
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Ключевой актив «Роснефти» в регионе компания «Оренбургнефть» организовала турнир по русской лапте «Русская удаль». Инициатива направлена на популяризацию национального вида спорта и приурочена к Году единства народов России.

В турнире на равных соревновались сотрудники «Оренбургнефти» с семьями, представители молодёжного «Движения первых» и горожане. Спортивный праздник объединил участников для укрепления командного духа, здорового соперничества и неформального общения.

Перед началом состязаний инструкторы обучили команды истории и технике лапты. Полученные навыки игроки применили в напряжённой борьбе, а сильнейшие участники получили дипломы и памятные призы.

Для гостей и юных болельщиков развернули культурно-просветительскую программу: в неё вошли создание кукол-оберегов, роспись кулонов, викторина «Энциклопедия родного края» и фотозона с ягодными напитками и выпечкой.

Сохранение этнокультурного наследия в регионах России является одним из приоритетов социальной политики «Роснефти». Компания поддерживает проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей, патриотическое воспитание молодёжи и развитие её творческого потенциала.

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