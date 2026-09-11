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Генсекретарь ФВВСР рассказал об отсутствии проблем с безопасностью на ЧЕ-2026 в Париже

Генсекретарь ФВВСР рассказал об отсутствии проблем с безопасностью на ЧЕ-2026 в Париже
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Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин рассказал об отношениях с World Aquatics, визовой и логистической подготовке сборной страны, а также об отсутствии проблем с безопасностью на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 в Париже.

«Отношения с World Aquatics максимально плотные. Ясные и выгодные отношения выстроил Дмитрий Аркадьевич Мазепин, наш председатель федерации. Человек абсолютно неравнодушный к проблемам, с которыми сталкиваются спортсмены сегодня. И если говорить конкретно про чемпионат Европы, у нас была выстроенная, достаточно отработанная уже логистическая схема, по которой спортсмены двигались.

Визы получили абсолютно все, абсолютно все, без исключения — от тренерского штаба и представителей федерации до аппарата председателя федерации и фотографов с журналистами. Если говорить про безопасность, то мы не почувствовали абсолютно никаких проблем с безопасностью. Вы же знаете, что Россию все боятся (смеётся)», – сказал Габдуллин во время форума «Экспо Баскет» — 2026.

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