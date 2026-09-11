В ФВВСР заявили, что World Aquatics обяжет страны выдавать российским спортсменам визы

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин заявил, что World Aquatics будет требовать от государств, проводящих соревнования под эгидой организации, подписывать документ, согласно которому российские спортсмены не будут иметь проблем с получением виз для въезда в страну.

«Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать русским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления.

В противном случае World Aquatics забирает право проведения чемпионатов и первенств, кубков и передаёт другим странам, где к нам лояльное отношение. Это стало возможным благодаря личным взаимоотношениям председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина и руководства World Aquatics», — сказал Габдуллин на сессии «Командная работа как формула победы» во время форума «Экспо Баскет» — 2026.