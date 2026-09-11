Эдвард Данбар выиграл 19-й этап многодневки «Вуэльта Испании»

Ирландский велогонщик, выступающий за команду Q36.5 Pro Cycling Team, Эдвард Данбар стал победителем 19-го этапа престижной многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 210 км он преодолел за 5 часов 54 секунды.
Второе место занял представитель Колумбии Сантьяго Буитраго (Bahrain Victorious), который отстал от победителя на 14 секунд. Третьим финишировал британец Томас Глоаг (5:01.17).
Велоспорт. 19-й этап «Вуэльты Испании». Результаты гонки
1. Эдвард Данбар (Ирландия, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:00.54.
2. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain Victorious) — 5:01.08.
3. Томас Глоаг (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:01.17.
4. Урко Берраде (Испания, Equipo Kern Pharma) — 5:01.38.
5. Марсель Кампруби (Испания, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:02.38.
6. Андреас Лекнессунн (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5:02.55.
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