Эдвард Данбар выиграл 19-й этап многодневки «Вуэльта Испании»

Ирландский велогонщик, выступающий за команду Q36.5 Pro Cycling Team, Эдвард Данбар стал победителем 19-го этапа престижной многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 210 км он преодолел за 5 часов 54 секунды.

Второе место занял представитель Колумбии Сантьяго Буитраго (Bahrain Victorious), который отстал от победителя на 14 секунд. Третьим финишировал британец Томас Глоаг (5:01.17).

Велоспорт. 19-й этап «Вуэльты Испании». Результаты гонки

1. Эдвард Данбар (Ирландия, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:00.54.

2. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain Victorious) — 5:01.08.

3. Томас Глоаг (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:01.17.

4. Урко Берраде (Испания, Equipo Kern Pharma) — 5:01.38.

5. Марсель Кампруби (Испания, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:02.38.

6. Андреас Лекнессунн (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5:02.55.