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Эдвард Данбар выиграл 19-й этап многодневки «Вуэльта Испании»

Эдвард Данбар выиграл 19-й этап многодневки «Вуэльта Испании»
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Ирландский велогонщик, выступающий за команду Q36.5 Pro Cycling Team, Эдвард Данбар стал победителем 19-го этапа престижной многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 210 км он преодолел за 5 часов 54 секунды.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
Велес-Малага — Пеньяс-Бланкас (210 км)
11 сентября 2026, пятница. 13:06 МСК
Окончено
1
Эдвард Данбар
Q36.5 Pro Cycling Team
5:00:54
2
Сантьяго Буитраго
Bahrain Victorious
+0:14
3
Томас Глоаг
Q36.5 Pro Cycling Team
+0:23

Второе место занял представитель Колумбии Сантьяго Буитраго (Bahrain Victorious), который отстал от победителя на 14 секунд. Третьим финишировал британец Томас Глоаг (5:01.17).

Велоспорт. 19-й этап «Вуэльты Испании». Результаты гонки

1. Эдвард Данбар (Ирландия, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:00.54.
2. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain Victorious) — 5:01.08.
3. Томас Глоаг (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:01.17.
4. Урко Берраде (Испания, Equipo Kern Pharma) — 5:01.38.
5. Марсель Кампруби (Испания, Q36.5 Pro Cycling Team) — 5:02.38.
6. Андреас Лекнессунн (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5:02.55.

Календарь «Вуэльты Испании»
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