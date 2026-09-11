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Тяжелоатлетка Ольга Тё установила рекорд на чемпионате России, подняв в рывке 96 кг

Тяжелоатлетка Ольга Тё установила рекорд на чемпионате России, подняв в рывке 96 кг
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Бронзовый призёр чемпионата мира и чемпионка Европы 2021 года, многократная чемпионка России по тяжёлой атлетике Ольга Тё взяла золото на чемпионате России, поставив при этом рекорд в рывке.

Тяжелоатлетка выступала в весовой категории до 61 килограмма. В рывке 30-летняя спортсменка подняла 96 кг – этот результат стал новым рекордом в стране. В толчке Тё удалось взять 110 кг. Сумма в двоеборья составила 206 кг.

Серебро с отрывом в 10 килограммов взяла Екатерина Красулина. Её результат составил 196 кг (86 кг в рывке, 110 в толчке). Бронза ушла Яне Кондрашовой с результатом 186 кг (83 кг в рывке, 103 кг в толчке).

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