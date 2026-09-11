Сабина Гилязова одолела Кристину Дудину в финале турнира «Большого шлема» по дзюдо

Российская дзюдоистка Сабина Гилязова выиграла золото на турнире «Большого шлема» в Венгрии, победив в финале соотечественницу Кристину Дудину. Спортсменки выступали в весовой категории до 48 кг.

Турнир «Большого шлема» в Будапеште, Венгрия, проходит с 11 по 13 сентября. Это один из ключевых этапов мирового тура Международной федерации дзюдо (IJF) и имеет большое значение для международного рейтинга атлетов и квалификации к Олимпийским играм 2028 года. Россию на турнире представляют 13 дзюдоистов: девять мужчин и четыре женщины. Отечественные спортсмены выступают на соревнованиях с российской символикой, флагом и гимном страны.