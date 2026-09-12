Абсолютный чемпионат мира — 2026 по лёгкой атлетике: расписание финалов 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, в Будапеште, Венгрия, продолжится абсолютный чемпионат мира — 2026 по лёгкой атлетике, в котором принимают участие только спортсмены, имеющие звание олимпийских чемпионов, чемпионов мира, победителей серии «Бриллиантовая лига», а также те, кто входит в топ-8 мирового рейтинга по итогам сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финалов соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Будапешт (Венгрия). Расписание финалов на 12 сентября (время московское):

19:08. 400 м, женщины;

19:13. Метание копья, женщины;

19:18. 400 м, мужчины;

19:43. Прыжки с шестом, женщины;

20:36. 1500 м, женщины;

20:44. Прыжки в длину, мужчины;

21:18. 800 м, женщины;

21:38. 100 м, женщины;

21:49. 100 м, мужчины.