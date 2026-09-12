Победительница Московского марафона Морозова объяснила, почему приостановила карьеру

Российская бегунья Александра Морозова рассказала, почему решила приостановить карьеру, отметив, что на это повлияло несколько факторов.

«Сказалась совокупность всех факторов. Физическая травма, моральное утомление, то, что прошло 10 лет, когда я пришла на шоссе. Плюс ещё я вышла замуж, это немного расслабляет. Все эти факторы вместе и посеяли в моей голове мысли, что, кажется, пора остановиться.

Месяца четыре мне потребовалось, чтобы окончательно решить, что я пропускаю сезон. Я брала паузу, месяц не бегала, потом возвращалась. Пока я для себя определяю, что это временно. Потому что осталось чувство, что я ещё, как говорят, не набегалась. Да, мне 36 лет, но, с другой стороны, на ультрамарафонах и до 45 выступают. Как будто бы ещё есть в запасе несколько лет. И пока не могу сказать, что это всё. Я в подвешенном состоянии. Как будто бы есть мысль вернуться, но понимаю, насколько это будет тяжело», – сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.