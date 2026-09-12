15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Победительница Московского марафона Морозова объяснила, почему приостановила карьеру

Победительница Московского марафона Морозова объяснила, почему приостановила карьеру
Комментарии

Российская бегунья Александра Морозова рассказала, почему решила приостановить карьеру, отметив, что на это повлияло несколько факторов.

«Сказалась совокупность всех факторов. Физическая травма, моральное утомление, то, что прошло 10 лет, когда я пришла на шоссе. Плюс ещё я вышла замуж, это немного расслабляет. Все эти факторы вместе и посеяли в моей голове мысли, что, кажется, пора остановиться.

Месяца четыре мне потребовалось, чтобы окончательно решить, что я пропускаю сезон. Я брала паузу, месяц не бегала, потом возвращалась. Пока я для себя определяю, что это временно. Потому что осталось чувство, что я ещё, как говорят, не набегалась. Да, мне 36 лет, но, с другой стороны, на ультрамарафонах и до 45 выступают. Как будто бы ещё есть в запасе несколько лет. И пока не могу сказать, что это всё. Я в подвешенном состоянии. Как будто бы есть мысль вернуться, но понимаю, насколько это будет тяжело», – сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Материалы по теме