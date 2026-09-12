Российская бегунья Морозова рассказала, как ей удавалось выступать в мире во время бана

Российская бегунья Александра Морозова рассказала, как ей удалось продолжать выступление на международных стартах во время отстранения российских спортсменов.

«Моя история на шоссе как раз началась с 2015 года, когда у нас отстранили сборную России по лёгкой атлетике. И весь мой путь был пронизан сложностями, которые были связаны с политическими моментами. Например, на моём первом The Comrades в 2017 году мне не выдавали номер. Это был для меня первый крупный международный старт, я с невероятным трудом нашла деньги на эту поездку, прилетела на другой конец света, а мне за день до соревнования просто говорят: «Мы вас не выпустим на старт». Но всё-таки выдали номер. Я заняла второе место, а потом три года ждала свои призовые. У нас было три судебных дела в Южной Африке. Практически каждый раз в течение следующих лет выход на старт нужно было как-то выбивать либо через суд, либо через сложные переговоры с организаторами.

Потом, когда мы тот этап прошли, когда я доказала, что у меня есть любительский статус и все разрешения, меня снова не выпускали на старт уже в 2022 году, и это было связано с СВО – снова World Athletics рекомендовал не пускать русских. И вот до старта остался день, а у меня в Южной Африке суд, где мы снова пытаемся получить мой номер. Суд выиграли, номер получили, после этого все препятствия были пройдены, и сейчас спокойно: и я, и все русские могут выступать в ЮАР. Но, например, в Швеции, где я была три раза победительницей забега, меня принять больше не готовы. Моя история с этим трейлом прекратилась, потому что это недружественная нам страна», – сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.