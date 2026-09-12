Бегунья из России рассказала об отношении болельщиков и соперниц на зарубежных стартах

Российская бегунья Александра Морозова рассказала об отношении к себе со стороны болельщиков и спортсменов из других стран, отметив, что во время стартов не сталкивалась с нападками с их стороны.

«Я лично не сталкивалась с какими-то нападками. Но у нас ребята в Южной Африке попадали под атаки болельщиков, которые были настроены против русских. В соцсетях периодически проскальзывают какие-то реплики, мол, вас вообще там не должно быть, вы не имеете права выступать.

Соперницы… Какой-то агрессии не было, но после 2022 года чувствовалось напряжение, например, со знакомой полячкой, с которой мы раньше общались, или с американками, которые перестали здороваться. Но каких-то прямо критических ситуаций, чтобы поданную руку не жали, не было», – сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.