«Мне было неприятно её слушать». Бегунья Морозова — о скандально известной Дарье Ядерной

Российская бегунья Александра Морозова рассказала о своём отношении к известной легкоатлетке Дарьи Ядерной. Дарья известна тем, что выкладывает свои результаты с крупнейших марафонов, за которые её иногда уличают в недостоверности.

«Если честно, я как-то смотрела интервью с Дарьей. И по ней видно, что она не может пробежать шесть мэйджоров с такими результатами. Мне было просто неприятно это слушать. Пробежала она – не пробежала, не хочу на эту тему рассуждать. Если она кого-то замотивировала заниматься и полноценно преодолевать дистанцию – ну, дай бог. Все люди разные, всем нужна разная подача. Если бы все были одинаковые, было бы скучно, а в разнообразном беговом коммьюнити каждый может найти себе подходящее место», – сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.