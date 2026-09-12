15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мне было неприятно её слушать». Бегунья Морозова — о скандально известной Дарье Ядерной

«Мне было неприятно её слушать». Бегунья Морозова — о скандально известной Дарье Ядерной
Комментарии

Российская бегунья Александра Морозова рассказала о своём отношении к известной легкоатлетке Дарьи Ядерной. Дарья известна тем, что выкладывает свои результаты с крупнейших марафонов, за которые её иногда уличают в недостоверности.

«Если честно, я как-то смотрела интервью с Дарьей. И по ней видно, что она не может пробежать шесть мэйджоров с такими результатами. Мне было просто неприятно это слушать. Пробежала она – не пробежала, не хочу на эту тему рассуждать. Если она кого-то замотивировала заниматься и полноценно преодолевать дистанцию – ну, дай бог. Все люди разные, всем нужна разная подача. Если бы все были одинаковые, было бы скучно, а в разнообразном беговом коммьюнити каждый может найти себе подходящее место», – сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Материалы по теме
«Никто не отказывался пожать руку». Как российская бегунья пробилась через санкции
Эксклюзив
«Никто не отказывался пожать руку». Как российская бегунья пробилась через санкции
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android