Микель Ланда Меана выиграл 20-й этап «Вуэльты Испании»
Испанский велогонщик Микель Ланда Меана (Soudal Quick-Step) стал победителем 20-го этапа многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 186,8 км он преодолел за 4:58.1.
Вторым стал норвежец Тобиас Йоханнессен (Uno-X Mobility), тройку призёров замкнул Рамсес Дебрюйне (Alpecin-Premier Tech).
Велоспорт. 20-й этап «Вуэльты Испании». Результаты гонки:
- Микель Ланда Меана (Испания, Soudal Quick-Step) — 4:58.1.
- Тобиас Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) +0.47.
- Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +1.27.
- Пау Микель-Дельгадо (Испания, Bahrain – Victorious) +3.00.
- Урко Берраде (Испания, Equipo Kern Pharma) +4.12.
- Ян Хирт (Чехия, NSN Cycling) +4.18.
- Йёрген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) +4.35.
- Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) +4.35.
- Вальтер Кальцони (Италия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) +4.48.
- Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astanam) +4.53.
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