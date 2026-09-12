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Микель Ланда Меана выиграл 20-й этап «Вуэльты Испании»

Микель Ланда Меана выиграл 20-й этап «Вуэльты Испании»
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Испанский велогонщик Микель Ланда Меана (Soudal Quick-Step) стал победителем 20-го этапа многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 186,8 км он преодолел за 4:58.1.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 20
Ла-Калаорра — Кольядо-дель-Альгуасиль (186.8 км)
12 сентября 2026, суббота. 13:36 МСК
Окончено
1
Микель Ланда Меана
Soudal Quick-Step
4:58:01
2
Тобиас Йоханнессен
Uno-X Mobility
+0:47
3
Рамсес Дебрюйне
Alpecin-Premier Tech
+1:27

Вторым стал норвежец Тобиас Йоханнессен (Uno-X Mobility), тройку призёров замкнул Рамсес Дебрюйне (Alpecin-Premier Tech).

Велоспорт. 20-й этап «Вуэльты Испании». Результаты гонки:

  1. Микель Ланда Меана (Испания, Soudal Quick-Step) — 4:58.1.
  2. Тобиас Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) +0.47.
  3. Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +1.27.
  4. Пау Микель-Дельгадо (Испания, Bahrain – Victorious) +3.00.
  5. Урко Берраде (Испания, Equipo Kern Pharma) +4.12.
  6. Ян Хирт (Чехия, NSN Cycling) +4.18.
  7. Йёрген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) +4.35.
  8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) +4.35.
  9. Вальтер Кальцони (Италия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) +4.48.
  10. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astanam) +4.53.
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