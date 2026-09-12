Чемпионке России по тяжёлой атлетике сделали предложение на первой ступени пьедестала

Чемпионке России по тяжёлой атлетике 2026 года в двоеборье Кристине Новицкой сделали предложение на пьедестале после завершения соревнований. Избранником спортсменки стал российский тяжелоатлет Егор Пушмин.

Кристина выступала в весовой категории до 53 кг, взяв 180 кг по сумме двоеборья. Для Новицкой этот титул чемпионки страны стал четвёртым в карьере.

«Я Егору говорила, что у меня есть большая мечта: я 14 лет в спорте, мне даже сны снились, что мне делают предложение, когда я стою на первом месте пьедестала. Я очень хотела этого на соревнованиях, особенно на чемпионате России, но абсолютно не ожидала. Я очень счастлива», – приводит слова Новицкой пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России.