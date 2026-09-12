Милтиадис Тентоглу выиграл золото абсолютного ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в длину

Грек Милтиадис Тентоглу выиграл золото в прыжках в длину на абсолютном чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2026. Он показал результат 8,35 метра.

Второе место занял представитель Болгарии Божидар Сарабоюков (8,34). Тройку призёров замкнул швейцарский легкоатлет Симон Эхаммер с результатом 8,07 метра.

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Прыжки в длину, мужчины

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,35.

2. Божидар Сарабоюков (Болгария) – 8,34.

3. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,07.

Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит впервые с 11 по 13 сентября в Будапеште, Венгрия. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие легкоатлеты мира.