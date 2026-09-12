15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Милтиадис Тентоглу выиграл золото абсолютного ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в длину

Милтиадис Тентоглу выиграл золото абсолютного ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в длину
Комментарии

Грек Милтиадис Тентоглу выиграл золото в прыжках в длину на абсолютном чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2026. Он показал результат 8,35 метра.

Второе место занял представитель Болгарии Божидар Сарабоюков (8,34). Тройку призёров замкнул швейцарский легкоатлет Симон Эхаммер с результатом 8,07 метра.

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Прыжки в длину, мужчины

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,35.
2. Божидар Сарабоюков (Болгария) – 8,34.
3. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,07.

Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит впервые с 11 по 13 сентября в Будапеште, Венгрия. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие легкоатлеты мира.

Материалы по теме
Стартует первый в истории абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике. Все звёзды в деле!
Стартует первый в истории абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике. Все звёзды в деле!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android