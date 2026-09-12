34-летняя прыгунья с шестом Сэнди Моррис выиграла абсолютный ЧМ-2026 по лёгкой атлетике

34-летняя американская прыгунья с шестом Сэнди Моррис выиграла золото абсолютного чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2026. Она преодолела планку в 4 метра 90 сантиметров.

Серебро у ещё одной представительницы США, Ханы Молл, с таким же результатом, но большим количеством попыток. Третье место заняла швейцарская легкоатлетка Ангелика Мозер (4,85).

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Прыжки с шестом, женщины

1. Сэнди Моррис (США) – 4,90.

2. Хана Молл (США) – 4,90.

3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,85.

Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит впервые с 11 по 13 сентября в Будапеште, Венгрия. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие легкоатлеты мира.