Американец Кеннет Бернарек выиграл стометровку на абсолютном ЧМ-2026 по лёгкой атлетике

Американец Кеннет Бернарек выиграл золото абсолютного чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2026 на дистанции 100 м. Он показал результат 9,85 секунды.

Вторым к финишу прибежал представитель Ямайки Облик Севилл (9,90). Тройку призёров замкнул ещё один представитель США, Ронни Бэйкер, с результатом 9,93 секунды.

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Бег 100 м, мужчины

1. Кеннет Беднарек (США) – 9,85.

2. Облик Севилл (Ямайка) – 9,90.

3. Ронни Бэйкер (США) – 9,93.

Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит впервые с 11 по 13 сентября в Будапеште, Венгрия. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие легкоатлеты мира.