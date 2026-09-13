Абсолютный чемпионат мира — 2026 по лёгкой атлетике: расписание финалов 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, в Будапеште, Венгрия, завершится абсолютный чемпионат мира — 2026 по лёгкой атлетике, в котором принимают участие только спортсмены, имеющие звание олимпийских чемпионов, чемпионов мира, победителей серии «Бриллиантовая лига», а также те, кто входит в топ-8 мирового рейтинга по итогам сезона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финалов соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Будапешт (Венгрия). Расписание финалов на 13 сентября (время московское):

19:08. 400 м/б, женщины;

19:13. Метание копья, мужчины;

19:36. 400 м/б, мужчины;

20:04. Прыжки в высоту, мужчины;

20:10. 5000 м, женщины;

20:34. Тройной прыжок, женщины;

20:41. 800 м, мужчины;

20:53. Смешанная эстафета 4х400 м;

21:12. 1500 м, мужчины;

21:38. 200 м, мужчины;

21:49. 200 м, женщины.