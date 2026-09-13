Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин подвёл итоги регулярного чемпионата России

Наставник красноярской команды поделился впечатлениями от заключительной игры регулярки и предвкушениями от заключительных матчей сезона.

«Недоволен результатом, потому что второе место в регулярном чемпионате не гарантирует финал в Красноярске, как было в последние годы, а это важно для нас. Доволен тем, что во втором тайме на поле вышли 13 человек из состава игроков с годом рождения от 2000-го до 2007-го, при этом команда выглядела очень прилично — это радует. Впереди у нас финал Кубка России и две недели подготовки, поэтому идём дальше.

Полуфинал с Казанью будет однозначно интересным для нашего чемпионата. При этом из четвёрки команд можно было выбрать любого соперника — интрига была бы в каждом противостоянии. У Казани своя специфика, у Красноярска — своя. Думаю, и концовка чемпионата, и финал Кубка России будут зажигательными», — приводит слова Первухина пресс-служба клуба.

Напомним, «Енисей-СТМ» завершил регулярный чемпионат России, набрав 47 очков. Клуб дважды уступил московскому «Динамо». Впереди у красноярцев финал Кубка России, который состоится 27 сентября, и полуфинальная серия плей-офф с казанской «Стрелой-Ак Барс».