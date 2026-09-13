Главный тренер МФК «КПРФ» поделился впечатлениями от победы над «Газпромом-Югра»

«КПРФ» одержал победу над «Газпромом-Югра» во второй встрече 3-го тура Суперлиги по футзалу. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти москвичи оказались сильнее – 4:3. Главный тренер КПРФ Михаил Маркин подвёл итоги встречи.

«Получился напряжённый матч. Обидно упускать победу в основное время за девять секунд до конца. Но мы в начале пути, и сложные моменты игры ещё не проходили вместе, нам нужно время, чтобы приобрести опыт в этих моментах, понимать, кто может исполнять в этих ситуациях.

Результат не идеальный, но мы пытаемся играть, а не отбиваться, как было вчера. Шаг за шагом будем улучшать нашу игру. Главное, чтобы не пропадал боевой дух, и победы придут», – приводит слова Маркина пресс-служба клуба.

Напомним, в августе 2026 года МФК КПРФ впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка России, обыграв в серии пенальти «Тюмень». В Суперлиге после трёх туров у москвичей 10 очков. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице.