15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 21
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Главный тренер МФК «КПРФ» поделился впечатлениями от победы над «Газпромом-Югра»

Главный тренер МФК «КПРФ» поделился впечатлениями от победы над «Газпромом-Югра»
Комментарии

«КПРФ» одержал победу над «Газпромом-Югра» во второй встрече 3-го тура Суперлиги по футзалу. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти москвичи оказались сильнее – 4:3. Главный тренер КПРФ Михаил Маркин подвёл итоги встречи.

«Получился напряжённый матч. Обидно упускать победу в основное время за девять секунд до конца. Но мы в начале пути, и сложные моменты игры ещё не проходили вместе, нам нужно время, чтобы приобрести опыт в этих моментах, понимать, кто может исполнять в этих ситуациях.

Результат не идеальный, но мы пытаемся играть, а не отбиваться, как было вчера. Шаг за шагом будем улучшать нашу игру. Главное, чтобы не пропадал боевой дух, и победы придут», – приводит слова Маркина пресс-служба клуба.

Напомним, в августе 2026 года МФК КПРФ впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка России, обыграв в серии пенальти «Тюмень». В Суперлиге после трёх туров у москвичей 10 очков. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме