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Россияне впервые за 24 года выиграли золото ЧМ по спортивной аэробике в миксте

Россияне впервые за 24 года выиграли золото ЧМ по спортивной аэробике в миксте
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Россияне Дарья Элашвили и Григорий Шихалеев выиграли золото чемпионата мира по спортивной аэробике — 2026 в миксте. За своё выступление они получили от судей 19,700 балла. Эта победа стала для отечественных спортсменов первой за 24 года.

Второе место заняли представители Азербайджана Мадина Мустафаева и Владимир Долматов с результатом 19,600 балла. Тройку призёров замкнул дуэт из Италии Лукреция Рексепи и Матео Фалера (19,550).

Спортивная аэробика. Чемпионат мира — 2026. Микст

1. Дарья Элашвили и Григорий Шихалеев (Россия) — 19,700.
2. Мадина Мустафаева и Владимир Долматов (Азербайджан) — 19,600.
3. Лукреция Рексепи и Матео Фалера (Италия) — 19,550.

ЧМ-2026 проходил с 11 по 13 сентября в Испании.

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