Испанец Энрик Мас-Николау — победитель общего зачёта «Вуэльты Испании» — 2026
Испанский велогонщик Энрик Мас-Николау (Movistar Team) стал победителем общего зачёта многодневки «Вуэльта Испании» — 2026. По итогам 21 этапа он показал общее время 73:52.55. Спортсмен стал лидером генеральной классификации после восьмого этапа и с того момента не покидал первую строчку.
Вторым стал словенец Примож Роглич, уступив лидеру 2.15, а тройку призёров замкнул австриец Феликс Галль (+2.44).
Велоспорт. «Вуэльта Испании» – 2026. Генеральная классификация:
- Энрик Мас-Николау (Испания, Movistar Team) — 73:52.55.
- Примож Роглич (Словения, Red Bull — Bora — Hansgrohe) +2.15.
- Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) +2.44.
- Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +6.54.
- Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) +8.45.
- Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) +9.28.
- Якоб Омрзель (Словения, Bahrain – Victorious) +10.38.
- Клеман Берте (Франция, Groupama – FDJ United) +11.41.
- Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana) +11.59.
- Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) +14.40.
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