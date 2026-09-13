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Норвежец Тобиас Йоханнессен выиграл заключительный этап «Вуэльты Испании»

Норвежец Тобиас Йоханнессен выиграл заключительный этап «Вуэльты Испании»
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Норвежский велогонщик Тобиас Йоханнессен (Uno-X Mobility) стал победителем 21-го этапа многодневки «Вуэльта Испании» — 2026. Дистанцию 112 км он преодолел за 2:54.8.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 21
Гранада — Гранада (112 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 17:23 МСК
Окончено
1
Тобиас Йоханнессен
Uno-X Mobility
2:54:08
2
Алессандро Ромеле
XDS Astana Team
2:54:08
3
Рамсес Дебрюйне
Alpecin-Premier Tech
2:54:08

Вторым стал итальянец Алессандро Ромеле (XDS Astana Team), а тройку призёров замкнул представитель Бельгии Рамсес Дебрюйне (Alpecin-Premier Tech).

Велоспорт. «Вуэльта Испании» – 2026. 21-й этап. Результаты:

  1. Тобиас Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 2:54.8.
  2. Алессандро Ромеле (Италия, XDS Astana Team) — то же время.
  3. Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Alpecin-Premier Tech).
  4. Мэтью Бреннан (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike).
  5. Бастьен Троншон (Франция, Groupama — FDJ United).
  6. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious).
  7. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, Red Bull — Bora — Hansgrohe).
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