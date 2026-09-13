Норвежец Тобиас Йоханнессен выиграл заключительный этап «Вуэльты Испании»
Норвежский велогонщик Тобиас Йоханнессен (Uno-X Mobility) стал победителем 21-го этапа многодневки «Вуэльта Испании» — 2026. Дистанцию 112 км он преодолел за 2:54.8.
Вторым стал итальянец Алессандро Ромеле (XDS Astana Team), а тройку призёров замкнул представитель Бельгии Рамсес Дебрюйне (Alpecin-Premier Tech).
Велоспорт. «Вуэльта Испании» – 2026. 21-й этап. Результаты:
- Тобиас Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 2:54.8.
- Алессандро Ромеле (Италия, XDS Astana Team) — то же время.
- Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Alpecin-Premier Tech).
- Мэтью Бреннан (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike).
- Бастьен Троншон (Франция, Groupama — FDJ United).
- Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious).
- Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, Red Bull — Bora — Hansgrohe).
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