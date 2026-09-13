Норвежец Тобиас Йоханнессен выиграл заключительный этап «Вуэльты Испании»

Норвежский велогонщик Тобиас Йоханнессен (Uno-X Mobility) стал победителем 21-го этапа многодневки «Вуэльта Испании» — 2026. Дистанцию 112 км он преодолел за 2:54.8.

Вторым стал итальянец Алессандро Ромеле (XDS Astana Team), а тройку призёров замкнул представитель Бельгии Рамсес Дебрюйне (Alpecin-Premier Tech).

Велоспорт. «Вуэльта Испании» – 2026. 21-й этап. Результаты: