Седжати выиграл золото абсолютного ЧМ на дистанции 800 м, Ароп и Ваниони остались позади

Алжирский бегун Джамель Седжати выиграл золото абсолютного чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2026 на дистанции 800 м. Он показал результат 1.41,91.

Вторым финишировал канадец Марко Ароп (1.42,28). Тройку призёров замкнул представитель Кении Эммануэль Ваниони с результатом 1.42.44.

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Бег 800 м

1. Джамель Седжати (Алжир) — 1.41,91.

2. Марко Ароп (Канада) — 1.42,28.

3. Эммануэль Ваниони (Кения) — 1.42,44.

Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит впервые с 11 по 13 сентября в Будапеште, Венгрия. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие легкоатлеты мира.