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Кеннет Беднарек выиграл 200 м вслед за 100 м на абсолютном ЧМ по лёгкой атлетике

Кеннет Беднарек выиграл 200 м вслед за 100 м на абсолютном ЧМ по лёгкой атлетике
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Американский бегун Кеннет Беднарек стал абсолютным чемпионом мира по лёгкой атлетике — 2026 на дистанции 200 м. Он показал результат 19,52 секунды. Стоит отметить, что это вторая победа спортсмена за два дня. 12 сентября он выиграл золото в беге на 100 м.

Второе место занял Летсиль Тебого из Ботсваны (19,76). Третьим финишную черту пересёк американец Кортни Линдси с результатом 19,79 секунды.

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Бег 200 м, мужчины

1. Кеннет Беднарек (США) — 19,52.
2. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 19,76.
3. Кортни Линдси (США) — 19,79.

Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит впервые с 11 по 13 сентября в Будапеште, Венгрия. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие легкоатлеты мира.

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