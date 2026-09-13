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Джефферсон оформила «золотой» дубль на дистанциях 100 и 200 м на абсолютном ЧМ-2026

Джефферсон оформила «золотой» дубль на дистанциях 100 и 200 м на абсолютном ЧМ-2026
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Американка Мелисса Джефферсон выиграла золото на дистанции 200 м на абсолютном чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2026. Она показала результат 21,47 секунды. Ранее Мелисса также одержала победу в беге на 100 м.

Второй к финишу прибежала представительница США Габриэль Томас (21,77). Тройку призёров замкнула ещё одна американская легкоатлетка Кайла Уайт с результатом 21,93 секунды.

Лёгкая атлетика. Абсолютный чемпионат мира — 2026. Бег 200 м, женщины

1. Мелисса Джефферсон (США) — 21,47.
2. Габриэль Томас (США) — 21,77.
3. Кайла Уайт (США) — 21,93.

Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит впервые с 11 по 13 сентября в Будапеште, Венгрия. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие легкоатлеты мира.

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