Российские легкоатлеты направили письмо в ООН и МОК с призывом о допуске

17 ведущих российских легкоатлетов направили коллективное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Организацию Объединённых Наций (ООН) с призывом отменить запрет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на их участие в международных турнирах.

«От имени российских спортсменов мы обращаемся к международному сообществу с просьбой прекратить дискриминацию, которую лично поддерживает глава World Athletics, и позволить нам участвовать в международных соревнованиях наравне с другими легкоатлетами со всего мира. На протяжении многих лет мы лишены возможности реализовать нашу мечту. Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», — говорится в сообщении, опубликованном Полиной Кнороз в социальной сети.

Напомним, в июле совет World Athletics в начале июля оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. В августе ВФЛА подала второй иск к World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS).