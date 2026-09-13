Магнус Карлсен: нет такого игрока, который мог бы вызвать у меня достаточный интерес

16-кратный чемпион мира и лидер мирового рейтинга гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, почему никогда не получал удовольствия от борьбы за шахматную корону и не планирует возвращаться в борьбу за титул.

«Мне никогда не были по душе матчи за звание чемпиона мира, теперь я могу сосредоточиться на вещах, которые приносят мне больше радости. Нет такого игрока, который мог бы вызвать у меня достаточный интерес, чтобы захотелось снова бороться за титул. Дело вовсе не в соперниках, мне просто это неинтересно.

Моя подготовка к матчам 2014 и 2016 годов была далека от идеальной. Они стали для меня большим разочарованием и лишь укрепили в мысли, что я не хочу заниматься этим долго. Перед каждым матчем я задавал себе вопрос: «Стоит ли вообще играть, если я этого не хочу?»

Продолжал убеждать себя: «Ладно, сыграю ещё один раз», особенно учитывая огромные ожидания шахматного сообщества. Но в 2021 году я почувствовал, что с меня хватит. Было здорово уйти», — сказал Карлсен в видео на YouTube-канале Prakhar Gupta.